(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Grande entusiamo al Tennis Club Parioli per gli allenamenti dei campioni del tennis, venuti a Roma per giocare la 75esima edizione dei Campionati Internazionali d’Italia in programma al Foro Italico.”Ancora una volta il Tennis Club Parioli è stato confermato dalla FIT quale sede ufficiale degli allenamenti degli atleti che parteciperanno al Torneo. E’ un ennesimo riconoscimento sia al Club per la sua centenaria attività di promozione del tennis sia ai Soci per gli investimenti che vengono quotidianamente fatti nei giovani e nella nostra Scuola”, commenta soddisfatto il Presidente Paolo Cerasi. Sono previsti i grandi campioni, da Nadal a Fededer, a Djokovic, senza dimenticare gli italiani in gara, Fognini e Seppi. Anche le stelle del tabellone femminile saranno presenti sui campi del TC Parioli con Roberta Vinci, socia onoraria del TC Parioli, che farà da padrona di casa alle sorelle Williams, alla Azarenka, alla Halep e l’azzurra Sara Errani.