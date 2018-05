(ANSA) – ROMA, 13 MAG – “Dovevamo vincere questa gara, era il primo di due match point. Sapevamo che non sarebbe stata semplice, abbiamo preso due gol evitabili, poi siamo stati bravi a pareggiare e poi abbiamo avuto due occasioni nel finale con Milinkovic e Caicedo. Probabilmente meritavamo la vittoria ma ora ci giocheremo tutto con l’Inter, in casa nostra”. E’ l’analisi di Simone Inzaghi, dopo il pari Lazio in casa del Crotone. “Contro i nerazzurri dovremo giocare per vincere e per fare la gara come sempre, dovremo essere coraggiosi come tutto l’anno. Forse era destino che la Champions si sarebbe giocata all’ultima giornata – ha aggiunto a Premium il tecnico – Ce la metteremo tutta, abbiamo fatto tantissimi punti ma non sono bastati, dovremo cercare di farne un altro per conquistare una Champions che sarebbe meritata”. Quanto a de Vrij, Inzaghi è stato chiaro: “Deciderò domenica se schierarlo contro l’Inter”.