(ANSA) – GRAN SASSO (L’AQUILA), 13 MAG – “E’ stata una giornata negativa per me, mi sentivo senza forze, non riuscivo a tenere il ritmo degli altri sulla salita, per questo mi sono staccato. E’ una giornata assolutamente negativa. Negli ultimi chilometri non stavo benissimo, niente di che, ma è una giornata-no che in una corsa di 21 giorni ci può stare”. Così Fabio Aru commenta, dopo l’arrivo sul Gran Sasso, l’inattesa débacle odierna in salita, che lo ha visto sprofondare nella classifica generale del 101/o Giro d’Italia di ciclismo. “Domani si riposa e poi ci saranno ancora due settimane di gara: nel ciclismo bisogna affrontare giornate come queste, sono umano, quindi che dire? Non sono assolutamente contento, ma penso alle prossime tappe”, conclude il corridore sardo che gareggia per conto della Uae Emirates.