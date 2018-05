(ANSA) – TRIESTE, 13 MAG – Continua la preparazione di Luna Rossa alla Coppa America del 2021. Oggi a Trieste il varo del nuovo TP52, l’imbarcazione che verrà utilizzata dall’equipaggio per allenare il team in vista dell’appuntamento a Auckland, in Nuova Zelanda. Con il nuovo TP52 il team parteciperà alla 52 Super Series al via a Sibenik, in Croazia, il 21 maggio. Il varo in piazza dell’Unità – la più grande d’Europa aperta sul maree – è stato anche l’occasione per siglare una “friendship” tra Luna Rossa Challenge e Barcolana, la regata che “nel 2017 è diventata la più grande al mondo” e che quest’anno celebra il 50/o anniversario, ha ricordato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz. “Luna Rossa – ha spiegato il Team Director e Skipper di Luna Rossa Max Sirena – è diventata in più di 20 anni una famiglia di velisti e tecnici, l’obiettivo di questa nuova sfida è creare un movimento che duri nel tempo, che permetta un cambio generazionale”.