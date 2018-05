(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Dal Motocross al Rally guidando con una mano sola per ”sentirmi uguale a tutti gli altri”. Cuore, passione e voglia di superare ogni tipo di barriera targati Stefano Ciabattoni, pilota classe 1984 direttamente da Fermo, scoperto dal Grande Fratello dei motori che lo ha lanciato nella finalissima sul Circuito di Ortona che ha premiato come campioni assoluti 2018 la coppia Nori-Peruzzi. Una Targa speciale, come vincitore della Categoria Wild Card per i diversamente abili, e’ stata invece assegnata con grande merito a Ciabattoni che nonostante abbia perso la mano destra da bambino a causa dello scoppio di un petardo ha fatto segnare delle prestazioni straordinarie. Un nuovo traguardo raggiunto dal Rally Italia Talent che, oltre a scoprire nuovi piloti e a sensibilizzare tutti sui temi della sicurezza stradale, è riuscito anche stupire nel campo del sociale e dell’inclusione. ”Posso guidare come tutti gli altri senza problemi – racconta il 33enne – anche senza l’ausilio di sistemi di assistenza alla guida”.