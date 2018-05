(ANSA) – MOSCA, 13 MAG – Il leader ceceno e luogotenente di Vladimir Putin in Cecenia, Ramzan Kadyrov, sostiene che Khamzat Azimov, il giovane estremista che ieri sera ha accoltellato i passanti a Parigi, era di origine cecena ma era cresciuto in Francia, e che quindi “tutta la responsabilità” di quanto avvenuto ricade sulle autorità francesi. “Tutta la responsabilità del fatto che Khasan Azimov (così Kadyrov chiama l’assalitore, ndr) aveva imboccato il sentiero della criminalità ricade sulle autorità francesi”, ha affermato il controverso leader ceceno, sottolineando che Azimov “era solo nato in Cecenia, ma era cresciuto nella società francese e la sua personalità, le sue visioni e le sue convinzioni si erano formate lì”. Secondo Kadyrov, ad Azimov era stato rilasciato il passaporto russo a 14 anni, ma il documento non era più valido perché non era stato rinnovato quando il giovane aveva compiuto 20 anni. (ANSA)