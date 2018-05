(ANSA) – IL CAIRO, 13 MAG – Un tribunale egiziano ha assolto due agenti di polizia che erano stati precedentemente condannati a cinque anni di detenzione per l’uccisione di un detenuto, un avvocato. Il verdetto emesso oggi dal Tribunale penale del Cairo rovescia dunque una sentenza pronunciata contro i due poliziotti, che erano stati accusati di aver picchiato a morte l’avvocato Karim Hamdi, nel febbraio 2015. Hamdi era stato arrestato con l’accusa di appartenere alla Fratellanza Musulmana, che ha vinto una serie di consultazioni elettorali, fino a quando non è stata posta fuorilegge come gruppo terrorista.