(ANSA) – UDINE, 14 MAG – Pietro Fontanini, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di Udine. Dopo un ininterrotto testa a testa, ha battuto l’antagonista del centrosinistra, Vincenzo Martines, per una manciata di voti. Per Fontanini hanno votato 18.830 elettori (50,37%); per Martines 18.550 (49,63%). Le schede nulle sono state 382, i voti contestati e non assegnati 5; il totale votanti è di 37.920. Fontanini (Lega), già presidente della Provincia, ha sorpassato di 280 voti Martines. “Siamo riusciti a fare a Udine quello che il centrodestra ha fatto in Regione e in tanti altri comuni. E’ una vittoria al fotofinish, la città appare divisa in due blocchi, ma lavorerò per ottenere il consenso anche di chi non mi ha votato, perché il sindaco deve essere il sindaco di tutti”, ha detto il nuovo primo cittadino”.