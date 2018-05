(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “Per noi era importante vincere anche quest’anno, il primo di impiego della Var. Ci siamo riusciti e ne siamo felici”. Beppe Marotta, ad della Juventus, così ha espresso la propria soddisfazione per il settimo scudetto consecutivo, che ha coinciso con la prima stagione di uso della nuova tecnologia. “Noi ci siamo sempre detti favorevoli alla video assistenza agli arbitri – ha aggiunto – Non elimina tutti gli errori, siamo ancora nella fase di sperimentazione e mi auguro che l’Ifab dia il via libero definitivo”. “Secondo me – ha aggiunto Marotta – va un po’ modificato il protocollo, nel senso che sarei favorevole all’estensione dell’uso del Var ad altre situazioni di gioco, anche se la centralità dell’arbitro resta fondamentale”.