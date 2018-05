(ANSA) – CAGLIARI, 14 MAG – Nelle pagine di quel libro del 1592 c’erano le testimonianze dei miracoli della Madonna di Bonaria, i racconti di chi aveva visto arrivare il simulacro della Madonna a Cagliari. Ma quelle pagine, fragili e preziose, da diversi anni potevano essere sfogliate solo da un appassionato che in qualche modo ne era venuto in possesso. Oggi quel documento fondamentale per la collettività cagliaritana e non solo, è nuovamente disponibile a tutti. I militari della Tutela patrimonio culturale hanno recuperato e restituito alla diocesi di Cagliari l’antico documento contenente il processo canonico intitolato “Informacion recebida sobre la invencion y milagros de la Santa imagen de la santissima virgen de buenayre”, unitamente alla traduzione in italiano di fine 800 e inizio 900 con cui l’Arcidiocesi di Cagliari riconobbe ufficialmente la storia e i miracoli attribuiti alla statua di Nostra Signora di Bonaria. Le indagini sono partite nel 2017 a seguito della denuncia fatta dai responsabili dell’Archivio Diocesano: durante un inventario effettuato dal direttore dell’archivio, don Ferdinando Loddo, si erano accorti della scomparsa del documento. I militari, coordinati dal maggiore Paolo Montorsi, hanno concentrato la loro attenzione su un appassionato, già noto per aver collezionato volumi antichi anche in passato, però deceduto nel 2000. Sono stati contattati gli eredi che, dopo una ricerca, hanno trovato e restituito volontariamente il libro. L’autenticità del documento è stata poi accertata dai funzionari della Soprintendenza Archivistica di Cagliari e oggi finalmente è stato restituito alla Diocesi. Nei confronti di chi è stato trovato in possesso del documento non è scattata alcuna denuncia, visto che chi lo aveva recuperato è deceduto. (ANSA).