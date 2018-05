(ANSA) – LIZZANELLO (LECCE), 14 MAG – Un incendio di natura dolosa è stato appiccato questa mattina intorno alle 8 da persone non ancora identificate a un’ automobile di un’avvocatessa salentina, Laura Serafino, di 54 anni. E’ accaduto a Lizzanello, in via Milano, dove la professionista risiede. L’auto, una Fiat Idea, era parcheggiata sotto un androne e il fuoco è stato appiccato mentre la donna era ancora in casa, in procinto di uscire. E’ stato un vicino a dare l’allarme, accorgendosi del divampare del fuoco. Il rogo, che ha completamente distrutto il mezzo, ha causato danni anche alla facciata dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sul posto sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile e dai primi rilievi sembrerebbe che le fiamme siano state appiccate in due punti. Laura Serafino è associata presso un noto studio legale specializzato nel penale.