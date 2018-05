(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “La scelta del candidato alla presidenza della Figc è così importante per tutto il calcio italiano che non può avvenire senza il coinvolgimento della Lega A, principale motore sportivo ed economico del sistema”. Gaetano Miccichè, presidente designato della Lega di Serie A, interviene nel dibattito elettorale dopo che Associazione calciatori, Lega Pro, Lega Dilettanti e arbitri hanno indicato in Giancarlo Abete il loro candidato. “La Serie A sta completando in queste settimane la propria governance, che include la nomina dei due consiglieri che siederanno nel consiglio della FIGC in rappresentanza delle 20 squadre di A – prosegue Miccichè – Il desiderio della Lega Dilettanti, di Lega Pro, dell’Associazione calciatori e dell’associazione arbitri di normalizzare la situazione alla Federazione è comprensibile, ma deve essere affrontato tenendo conto di tutte le componenti, inclusa la Lega serie A”.