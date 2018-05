(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “Sono critico e quindi me ne vado? Non è così. Se sono critico sto lì per cambiarlo il partito. Uno se ne va quando ha un’altra convenienza. Ma siccome l’unico oggetto del mio interesse politico è sempre stato il Pd, devo combattere fino alla fine, fino a quando Calenda non mi caccerà, così vuole fare. Lui si iscrive e la prima cosa che gli viene in mente è cacciare me che sto qui dall’inizio. Questo dimostra che razza di personaggio è”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando con i giornalisti a Bari.