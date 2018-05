(ANSA) – CHIETI, 14 MAG – “Ho parlato del 22 maggio come termine ultimo perché dico che il 22 si saprà quasi esattamente quale è la griglia delle squadre di serie A e questo credo sia giusto per una questione di buon senso e rispetto per chi deve decidere”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del Premio Prisco a Chieti, parlando delle problematiche legate ai diritti tv nel calcio. “Inoltre – ha aggiunto – il 22 sarà la terza convocazione dell’assemblea, che potrò prendere una decisione a maggioranza semplice. “Dunque – ha concluso Malagò – c’è maggiore facilità di arrivare a una conclusione che io auspico, perché per saremo circa 45 giorni prima dell’inizio dell’attività con i preliminari di Europa League, e quindi potete capire di cosa stiamo parlando. Ecco perché mi riferisco a questa data: tutti i tifosi vogliono sapere dove vedranno queste partite, ed ecco perché non possiamo assolutamente andare oltre quella data”.