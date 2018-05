(ANSA) – WASHINGTON, 14 MAG – Facebook ha annunciato oggi di aver sospeso “circa 200 applicazioni” sulla sua piattaforma nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la societa’ britannica legata alla campagna presidenziale di Donald Trump che ha messo le mani sui profili di circa 87 milioni di utenti Fb. “Finora sono state analizzate migliaia di app e circa 200 sono state sospese, in attesa di una indagine completa per accertare se esse hanno davvero raccolto dati impropriamente”, ha spiegato in un comunicato Ime Archibong, vice presidente di facebook incaricato dei prodotto in partnership.