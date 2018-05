(ANSA) – BARI, 14 MAG – È stato travolto dal mezzo che lui stesso stava guidando fino a poco tempo prima il sottufficiale dell’Aeronautica Antonio Carbone, deceduto questa mattina in un incidente sul lavoro nella base militare di Gioia del Colle (Bari). Stando a quanto accertato fino a questo momento, il militare è sceso dal mezzo, una spazzatrice, lasciandolo leggermente in salita, probabilmente senza il freno a mano inserito. All’improvviso il mezzo si sarebbe mosso all’indietro, travolgendolo. Il pm di turno del Tribunale di Bari, Gaetano De Bari, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. È stato disposto il sequestro del mezzo e dell’intera area dove è avvenuto l’incidente, non lontano dalla pista dell’aeroporto. Il magistrato ha disposto anche il sequestro della documentazione relativa al mezzo per verificare l’efficienza dei sistemi frenanti e ogni altro elemento utile a ricostruire quello che è successo. La Procura valuterà nelle prossime ore se disporre l’autopsia.