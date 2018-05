CARACAS – Si salvi chi può. E’ proprio il caso di dirlo, a 90 minuti dal termine del Torneo Apertura la lotta per l’Octagonal è ancora aperta. Sei squadre in 3 punti, un’altra attesa per conoscere gli invitati alla festa degli otto. Chi accompagnerà Carabobo, Zamora, Caracas, Mineros e La Guaira si potrà conoscere solo all’ultima giornata.

Sono Estudiantes de Mérida (24 punti), Deportivo Lara (24), Deportivo Táchira (22), Aragua (21), Trujillanos (21) e Portuguesa (20) a lottare per un posto nel G8. Tutto ancora aperto, tutto da decidere. E sopratutto tante variabili e risultati che possono ribaltare le sorti di queste squadre che all’ultima di campionato giocheranno un torneo tutto loro con in palio un posto nell’Octagonal.

In questa 16esima giornata ha garantito un posto nei playoff il Deportivo La Guaira che ha pareggiato 2-2 con il Mineros. Per gli arancioni sono andati a segno Manuel Arteaga (4’) ed Arles Flores (44’) dal dischetto, poi nella ripresa c’è stata la rimonta dei neroazzurri con Charles Ortiz (60’) e Nelsón Hernández (74’). In questa gara la nostra collettività è stata rappresentata da Vicente Suanno (ha disputato l’intera gara) e Francisco La Mantia (entrato al 67’ al posto di Heber García.

Il Carabobo si é ripreso la vetta della classifica dopo aver battuto per 4-0 il Portuguesa. Sul campo del Misael Delgado hanno lasciato il segno per i granata: Andrés Montero (8’), Tommy Tobar (21’ y 54’) e Facundo Callejo (78’).

Il Caracas che fino a ieri era capolista é stato battuto per 1-0 dallo Zamora in trasferta. La rete dei llaneros porta la firma di Anthony Uribe (24’). Sul campo dell’Agustín Tovar l’italianità è stata degnamente rappresentata da Daniel Saggiomo (sostituito al 73esimo, al suo posto é subentrato Néstor Canelón) e Fernando Aristiguieta De Luca (in campo l’intera gara con la fascia da capitano).

A San Cristóbal, il Deportivo Táchira ha ottenuto un’importante vittoria (2-0) contro l’Accademia Puerto Cabello. Tra i marcatori gialloneri c’è l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco che ha lasciato il segno al 51’, poi al 90esimo Carlos Martínez ha arrotondato il risultato. Con questo risultato la formazione allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano é ottava ed avrebbe un posto garantito all’Octagonal.

Hanno completato il programma della 16esima giornata del Torneo Apertura: Atlético Venezuela-Estudiantes de Mérida 4-0, Deportivo Lara-Deportivo Anzoátegui 1-0, Estudiantes de Caracas-Trujillanos 0-1, Monagas-Metropolitanos 1-0 e Zulia-Aragua 2-4.

