ROMA. – Il settimo scudetto è in bacheca, la Juve punta già il prossimo obiettivo, a detta di Marotta: la Champions 2019. Non è solo questione di fame di vittoria, sono in tante a pensare alla prossima stagione europea in cerca di rivincite, dal Barcellona al City. Perché di fatto la Champions del prossimo anno è quasi definita.

Delle 32 squadre che giocheranno i gironi, sono certe in 21. Sei usciranno dalle eliminatorie estive, gli altri cinque posti si assegnano di qui a pochi giorni. Dal prossimo anno sono premiate le prime quattro nazioni europee (Spagna, Inghilterra, Italia, Germania) con quattro squadre a testa direttamente qualificate.

Ad essere già abbastanza chiare sono soprattutto le fasce di merito, con le divisioni delle urne del prossimo sorteggio. In prima ci sono le squadre campioni delle prime sette nazioni Barcellona, City, Juve, Bayern Monaco, Psg, Lokomotiv Mosca (n. 63 del ranking europeo…) e Porto. Più la vincente della finale tra Real Madrid e Liverpool: chi perde va in seconda fascia (tutte e due sono già qualificate dal campionato), gli inglesi rischiano in caso di sconfitta di scivolare in terza.

Nell’urna B, ci sono già Atletico Madrid, Manchester United, Shaktar Donetsk, Tottenham, Borussia Dortmund e Napoli. La Roma, qualificata, ha possibilita’ sempre che il Liverpool non trionfi a Kiev; Di Francesco deve aspettare anche gli esiti delle qualificazioni europee (Benfica e Basilea sono avanti). Certe della partecipazione e della terza fascia sono poi lo Schalke 04, Valencia e Cska Mosca. L’Hoffenheim c’è e dovrebbe essere in quarta fascia, così come il Bruges fresco campione di Belgio. E sono 21 caselle occupate.

Ci sarà di sicuro posto per due francesi tra Marsiglia (se vince l’Europa League, da terza fascia), Monaco e Lione (in corsa per il secondo posto del campionato, ma se il Marsiglia perde con l’Atletico la terza va comunque in Champions): sarebbero tutte più da terza che da seconda fascia. Un posto certo ai gironi ce l’ha la squadra campione di Repubblica Ceca, in forza del regolamento (se le due finaliste di Champions sono già qualificate dal campionato, accede direttamente la vincitrice del paese n.11 nella classifica a giugno 2017): al momento in testa c’è il Plzen. Il Galatasaray è a un passo dagli scudetti e dal posto Champions, ma rischiano la quarta fascia.

L’ultimo dei 26 posti dal campionato se lo giocano Lazio e Inter nello spareggio di domenica sera all’Olimpico: la squadra di Inzaghi sarebbe in terza fascia, quella di Spalletti in quarta. Poi, d’estate, si giocheranno i sei posti che rimangono tra grandi, ex grandi, sconosciute: c’è il Benfica, c’è la Dinamo Kiev, c’è l’Ajax, ma anche l’Apoel e gli armeni dello Shirak. La Champions 2018-2019 è già qui.