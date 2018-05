(ANSA) – MILANO, 14 MAG – Per finanziare il prolungamento della linea della metropolitana M5 fino a Monza “serve dal governo un impegno importante, cioè tra il 60 e il 70 per cento del finanziamento dell’opera” che, tradotto in termini assoluti, significa 700-800 milioni su un costo totale di 1,2 miliardi di euro. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, al termine dell’incontro operativo con il governatore della Lombardia Attilio Fontana. “Con il presidente Attilio Fontana siamo d’accordo sul fatto che questa è un’operazione importante per il territorio, perché sarà la prima metropolitana in Italia a collegare due città e il fatto di farla qui a Milano non è di poco conto” ha sottolineato Sala. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è la totale condivisione della strategicità dell’operazione e quello di lavorare insieme al governo, qualunque esso sia, per chiedere la conferma del suo intervento. Siamo insieme nella volontà di chiedere quanto serve per iniziare i lavori all’inizio del 2021”.