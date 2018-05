(ANSA) – ROMA, 15 MAG – Sull’European Tour debutta il Belgian Knockout (17-20 maggio), torneo dalla formula innovativa con l’obiettivo chiaro e preciso di favorire lo spettacolo sul green. Le prime 36 buche verranno giocate con formula stroke play, passeranno il turno solamente i primi 64 classificati che si sfideranno in scontri ad eliminazione diretta su 9 buche. A 18 anni dall’ultima volta (Belgian Open 2000) il grande golf torna ad Anversa, paese d’origine della stella della rassegna, Thomas Pieters. Sul percorso del Rinkven International Golf Club, il numero 60 al mondo è il grande favorito alla vittoria finale. In campo anche tre azzurri: Andrea Pavan, Lorenzo Gagli e Francesco Laporta. Riposano i big. Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Renato Paratore e Nino Bertasio torneranno sul green la prossima settimana nel BMW PGA Championship (24-27 maggio), il cosiddetto quinto major del golf. Ad Anversa nel field, tra gli altri, anche l’australiano Marcus Fraser, l’olandese Joost Luiten, l’indiano Chawrasia, il sudafricano Brandon Stone, il francese Mike Lorenzo-Vera (reduce da un brillante 2/o posto al Rocco Forte Sicilian Open di Sciacca), il gallese Jamie Donaldson e il belga Nicolas Colsaerts. Poche le stelle in campo con il torneo che s’annuncia all’insegna dello spettacolo. Dopo il GolfSixes, che ha visto il debutto delle squadre miste, ecco l’ennesimo torneo show dell’European Tour che porterà punti fondamentali nella corsa alla Race to Dubai 2018. (ANSA).