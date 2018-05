(ANSA) – TRENTO, 15 MAG – È arrivata anche qualche nevicata in Trentino col maltempo iniziato dalla sera di domenica. Pioggia e temperature in discesa si sono registrate in questi giorni sull’intero territorio e stamani anche la neve, soprattutto sulle cime più elevate, come al ghiacciaio Presena (2.852 metri di quota), a Peio (2.975 metri), a Vermiglio (2.735 metri), ma qualche fiocco è comparso anche ad esempio a Pinzolo (1.775 metri) a sul monte Bondone di Trento (1.490 metri).