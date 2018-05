(ANSA) – MILANO, 15 MAG – “Mi aspettavo qualcosa di più ma va bene così ci siamo ripresi nel finale”. Questo il commento di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, sulla squadra in campionato. “Sul futuro non mi pronuncio, non mi hanno ancora proposto un piano e quando arriverà vedremo”, ha aggiunto a proposito del suo impegno per la squadra.