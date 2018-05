(ANSA) – ROMA, 15 MAG – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha posto alcun veto o diniego sul professor Sapelli per la semplice circostanza che nessuno, né prima né durante le consultazioni, gli ha mai proposto, direttamente o indirettamente, il suo nome”. Lo precisa l’Ufficio Stampa del Quirinale in riferimento alle dichiarazioni del professor Giulio Sapelli.