(ANSA) – GUALDO TADINO (PERUGIA), 15 MAG – “E’ stata una giornata-no, può capitare. Oggi niente è andato per il verso giusto, tranne il fatto che continuiamo ad avere la maglia rosa. Sono molto provato, abbastanza distrutto, fisicamente e anche sul piano morale. Peccato davvero, ma è il ciclismo, è la vita. E’ stata una giornata da dimenticare per me. Non avevo più forze, adesso vedremo cos’è successo”. Queste le prime parole di Esteban Chaves, dopo l’arrivo – con un ritardo di oltre 25′ – sul traguardo di Gualdo Tadino (Perugia), dove si è conclusa la 10/a tappa del 101/o Giro d’Italia di ciclismo. Chaves stamattina era secondo nella generale, a soli 32″ dalla maglia rosa.