(ANSA) – TORINO, 15 MAG – “Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Per Silvano Martina l’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon, di cui è stato l’agente sin dall’inizio della carriera, sarà “strappalacrime” ma “sobrio”. Per il procuratore sportivo, lascia il calcio il numero uno più forte di tutti i tempi. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo percorso il più grande portiere della storia del calcio – dice a juvenews.eu -. Mi dispiace per Donnarumma, ma non nascerà mai più un altro Gigi”. Il futuro di Buffon è ancora un mistero, anche se sembra certo che resterà nel calcio. “Non posso anticipare nulla – dice Martina – perché cosa farà da grande lo dirà lui dopodomani alla stampa”. Il portiere ha infatti convocato una conferenza, giovedì mattina all’Allianz Stadium.