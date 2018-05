(ANSA) – NEW YORK, 15 MAG – Michael Jordan sara’ il protagonista di un documentario di 10 ore prodotto da Netflix in collaborazione con Espn Films. ‘The Last Dance’, questo il titolo, andra’ in onda nel 2019 e sara’ composto da diverse parti. Il documentario sara’ tratto da circa 500 ore di filmati inediti del campionato di basket 1997-98, sara’, inoltre, diretto da Jason Hehir e Jordan fara’ pienamente parte del progetto. Michael Jordan e’ considerato il piu’ grande cestista di tutti i tempi. Ha vinto sei campionati Nba ed e’ stato 6 volte su 6 MVP delle NBA Finals e 5 volte MVP della regular season. Nel 2016 è stato insignito dall’allora presidente Usa Barack Obama della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile statunitense. Dal 2010 e’ proprietario dei Charlotte Hornets. (ANSA)