(ANSA) – ROMA, 15 MAG – Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid “sarebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona”. A pensarla così è il suo amico ed ex compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi. “Con noi ha vinto titoli importanti, Champions e Liga, sarebbe un duro colpo per tutti, un colpo molto forte anche perché rinforzerebbe il Real. Ci ho parlato e sa cosa penso”, ha detto l’asso argentino al canale argentino TyC Sports. Adesso il sogno “è quello di diventare campioni in Russia. E’ più che un desiderio per tutto ciò che abbiamo vissuto, siamo i primi a voler essere campioni in Russia”, aggiunge ancora la ‘Pulce’. “Quanto a me, non mi interessa quello che viene detto, se sono il migliore o meno. Non ho mai voluto essere il migliore, il secondo, il terzo o il quarto, io semplicemente voglio vincere per me e i miei compagni e ovviamente adesso voglio vincere qualcosa con l’Argentina”.