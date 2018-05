(ANSA) – BRUXELLES, 15 MAG – “Il processo è iniziato, siamo sulla strada giusta e molto dipende da quello che faremo nelle prossime settimane”. Così il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif in missione a Bruxelles dopo i colloqui con i ministri degli esteri Gb, tedesco, francese e con Mogherini. “L’annuncio di Mogherini è una buon inizio, stiamo iniziando il processo e abbiamo bisogno di ricevere quelle garanzie per fare il nostro meglio per andare avanti”, ha aggiunto.