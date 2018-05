(ANSA) – NEW YORK, 16 MAG – Alla fine Thomas Markle non accompagnerà la figlia Meghan all’altare: il cerimoniale delle nozze reali al castello di Windsor ha subito una definitiva variazione perchè il padre della sposa deve operarsi al cuore. Lo rivela il sito TMZ che ha seguito passo passo le altalene del programma della famiglia di Meghan. Papà Markle ha detto a Tmz che si opererà domani di prima mattina “per pulire un blocco, riparare il danno e mettere uno stent dove necessario”. Sempre Tmz aveva rivelato una settimana fa che Markle aveva avuto un infarto e ieri era tornato in ospedale con dolori al petto. Una serie di accertamenti hanno dimostrato la necessita’ dell’intervento perche’ l’infarto “aveva provocato seri danni al cuore”.