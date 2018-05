(ANSA) – TORINO, 16 MAG – Agenti della Digos hanno sgomberato, questa mattina a Torino, il Laboratorio Culturale Autogestito Manituana. Lo spazio, in via Cagliari, in uso alla Film Commission, la Fondazione torinese che si occupa di promuovere la città dal punto di vista cinematografico, era stato occupato lo scorso anno dai collettivi degli studenti. I giovani si erano spostati in via Cagliari, dopo aver lasciato lo spazio autogestito di via Sant’Ottavio, davanti a Palazzo Nuovo. (ANSA).