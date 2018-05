(ANSA) – VENEZIA, 16 MAG – Molestata con lettere, mail, foto hard e regali per tre anni: vittima il sindaco uscente di Casalserugo, Elisa Venturini, 39 anni, il primo cittadino più votato d’Italia alle elezioni del 2013. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier (Treviso), è stato arrestato su disposizione della Procura di Padova dopo che nella sua abitazione è stata trovata una pistola con la matricola abrasa. Per questa ragione per l’uomo sono stati disposti i domiciliari, in attesa che vengano presi provvedimenti anche per gli atti persecutori, sulla base del materiale (computer, chiavette usb e materiale informatico) sequestrato nella sua abitazione.