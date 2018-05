(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale. La moglie di Lucas Glover, campione dello U.S.Open 2009, è stata arrestata, salvo poi essere rilasciata su cauzione, dopo una brutta lite con la mamma del 39enne golfista americano. Uno scontro in famiglia materializzatosi sabato scorso a Ponte Vedra Beach, quando in Florida si stava disputando il penultimo atto del “The Players Championship” vinto da Webb Simpson. Con Krista Glover, 36 anni, che ha attaccato e ferito Hershey Hendley salvo poi passare la notte nella prigione della contea di St. Johns. “Mia moglie e mia madre – le dichiarazioni di Glover su twitter – sono state coinvolte in una spiacevole discussione. Per fortuna nessuno si è fatto del male, s’è trattato solo di una sfortunata situazione”. (ANSA).