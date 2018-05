MILANO.- “Vorrei disilludere definitivamente chi pensa ancora che la Ryder Cup 2022 non si disputerà in Italia”: è quanto ha voluto chiarire il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, durante la presentazione dell’Open d’Italia. “Non c’è più la possibilità che vada così. Abbiamo firmato tutto – ha spiegato Chimenti, parlando dal palco allestito al 39mo piano del Palazzo Lombardia -.

Partono i lavori sul campo del ‘Marco Simone’, che ospiterà la Ryder Cup a Roma: è un campo che diventerà celebre in tutto il mondo. Faremo dei lavori straordinari. Questa manifestazione avrà una prefazione importante per noi: in occasione della Ryder Cup 2018, a settembre a Parigi parteciperemo alla serata con il presidente Macron, e poi all’ambasciata italiana. Sarà il preludio a un discorso che andrà avanti per quattro anni e ci vedrà sempre più presenti”.