(ANSA) – NAPOLI, 16 MAG – “Resta a casa Comandante, hasta la victoria siempre”. Sarri come Che Guevara per i tifosi del Napoli che, in ansia per l’esito dell’incontro tra il tecnico ed i presidente De Laurentiis, lanciano appelli sui social per convincerlo a restare alla guida del gruppo da lui condotto a un passo dallo scudetto. Già 11mila persone hanno firmatola la petizione dell’autodefinito “Movimento Sarrista” e sono centinaia i videomessaggi dei tifosi al ‘Comandante’ raffigurato su magliette con grafica e immagini che ricordano le icone di combattenti sudamericani. C’è anche una raccolta firme su “Change.org” dal titolo ‘Il sogno deve continuare’ in cui si chiede la permanenza di Sarri per riprovare l’impresa: “Restiamo uniti da una comunanza di destino, società, allenatore, squadra e popolo partenopeo. Ognuno faccia un passo verso l’altro. È la bellezza che ci ha condotto fin qui, che ha il nome di Sarri, di ogni singolo componente della squadra, di ognuno di noi affamato di sogni,desideroso di gioia collettiva”.