CARACAS – Nell’ultima giornata di campionato il Deportivo Táchira ha ottenuto un’importantissima vittoria (2-0) contro l’Academia Puerto Cabello. Quel giorno i protagonisti del carrusel aurinegro sono stati: l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco (51’) e César Mártinez (90’+1). Grazie a questo risultato ed il momentaneo passo falso del Portuguesa i ragazzi di Francesco Stifano si sono impossesati dell’ultimo posto disponibile per l’Octagonal.

Pérez Greco non ha nascosto la sua felicità per la rete che ha aiutato al suo Deportivo Táchira a portare a casa tre punti preziosi.

“Contro l’Academia Puerto Cabello era una gara fondamentale per noi. Abbiamo ottenuto tre punti fondamentali ed io ho aiutato con un gol cosí come l’ha fatto Martinez. La squadra ha giocato bene ed abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Adesso ci giocheremo tutto a Puerto Ordaz: sarà una gara difficile, però la qualificazione é nelle nostre mani”.

Durante l’incontro di domenica il calciatore di origine siciliana ha sentito un un dolore che l’ha un po’ bloccato, ma tranquilizza i tifosi della formazione andina. “Ho sentito un leggero fastidio nella zona femorale, ma tutto questo é stato a causa della fatica della gara. Non c’è nulla da preoccuparsi!”.

La gara tra Mineros e Deportivo Táchira si disputerà venerdì alle 15:30 sul campo dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz. Ricordiamoci che la 17esima ed ultima giornata di campionato si disputerà venerdì. L’unico incontro previsto per sabato sarà quello tra Metropolitanos e Deportivo Lara che é stato postecipato a causa degli impegni in Coppa Libertadores della formazione barquisimetana. Le gare sono state anticípate a causa delle elezioni presidenziali che si svolgeranno domenica in Venezuela.

Oltre a queste gare, l’ultimo turno del Torneo Apertura si completerà nel seguente modo: Trujillanos-Carabobo, Portuguesa-Monagas, Deportivo Anzoátegui-Deportivo La Guaira, Estudiantes de Mérida-Estudiantes de Caracas, Academia Puerto Cabello-Zulia, Aragua-Zamora e Caracas-Atlético Venezuela.

(di Fioravante De Simone)