(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Avvalersi delle pecore e di altri animali come ‘tosaerba’ naturali nei parchi e nelle grandi ville di Roma. E’ l’obiettivo annunciato dall’assessore capitolino all’Ambiente Pinuccia Montanari in una diretta Fb. Tra le domande dei cittadini, lette in diretta dall’ assessore, quella di Simonetta che ha sottolineato come “al Castello di Berlino si” sia “tornati ai vecchi tempi con pecore e caprette come tosaerba”. “Non male…anche noi – la replica di Montanari -. La sindaca Virginia Raggi anche di recente mi ha sollecitato all’utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella. Ma noi vorremmo estenderla ad altri parchi, anche alle grandi ville. E’ un modo semplice, usato anche in una grande città come Berlino, è molto giusto e interessante”.