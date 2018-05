TORINO. – Continua la crescita del mercato delle bici in Italia: sono 1.688.000 – secondo Confindustria Ancma – i pezzi venduti nel 2017, l’1% in più dell’anno precedente. Il dato di mercato più eclatante, riguarda le e-bike con un deciso segno positivo: 148.000, pari a +19% rispetto al 2016, in perfetta tendenza con i dati di tutta Europa. Va di pari passo il dato relativo all’import di e-bike che mostra un aumento nel 2017 del 21% rispetto al 2016. Lieve flessione della bici normale (-1%) ma meglio che in altri paesi d’Europa (-8/9%) dove si assiste a un vero e proprio “cambio di bicicletta”.

Sulla spinta di questo nuovo modo di andare in bicicletta sorprendono i numeri della produzione italiana di e-bike: si passa da 23.600 del 2016 a 35.000 dello scorso anno (+48%). Si sviluppa una filiera intera di veicoli Made in Italy come assemblaggio, ma soprattutto come costruzione di motori e componentistica elettrica ed elettronica. Benissimo infine le esportazioni di e-bike passate da 8.000 del 2016 a 19.000 nel 2017.