MILANO. – Il golf conquista finestre televisive in chiaro sulla Rai. La tv pubblica, infatti, trasmetterà sintesi giornaliere di un’ora del 75mo Open d’Italia, che andrà in scena dal 31 maggio al 3 giugno al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (Brescia), e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. “Siamo fortunatissimi, abbiamo due emittenti televisive straordinarie, Rai e Sky”, ha sottolineato Gian Paolo Montali, il dg del progetto Ryder Cup 2022, durante la presentazione dell’Open.

A sei mesi dall’ultima edizione, il torneo della Rolex Series ha fatto registrare “una crescita del 25% del valori delle partnership”, ha spiegato Luigi De Siervo, l’ad di Infront, che ha un accordo commerciale con la federazione per rafforzare e rilanciare l’immagine del golf in Italia.

“I passaggi sulla tv in chiaro sono un messaggio importante, per giocatori, pubblico e sponsor, l’evento diventa finalmente globale – è sicuro De Siervo -. Il rapporto con la Rai è iniziato in punta di piedi: Sky ha aiutato il golf a crescere ma la Rai aveva bisogno di sposare un progetto Paese. E’ fondamentale che la Federazione abbia degli spazi sulla Rai, il tentativo è quello di innescare un progetto virtuoso perché i valori del golf possano essere raccontati da trasmissioni sportive e turistiche. L’obiettivo è arrivare a stabilizzare la presenza del golf nelle reti generaliste”.