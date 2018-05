(ANSA) – CATANZARO, 16 MAG – Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un balcone nel quartiere Lido di Catanzaro. I cinque si trovavano affacciati sul balcone del primo piano di un edificio che ospita abitazioni ed uffici. Improvvisamente il solaio del terrazzo ha ceduto facendo precipitare le persone nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Lido. I feriti sono stati portati in ospedale per fratture e contusioni e nessuno di loro, secondo quanto si è appreso, è in pericolo di vita. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto il sequestro dell’appartamento in cui è avvenuto il crollo del balcone. Il provvedimento servirà agli inquirenti per effettuare i necessari sopralluoghi e verificare le cause dell’incidente. Nel frattempo gli agenti del commissariato di Catanzaro Lido stanno ascoltando alcuni testimoni come persone informate sui fatti. L’incidente è avvenuto sul balcone di uno studio di consulenze a pochi passi dal lungomare.