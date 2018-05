(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Lo spareggio per lo scudetto di Serie A calcio femminile 2017/2018 Juventus-Brescia, è stato posticipato a domenica 20 maggio alle ore 20.45 allo stadio “Silvio Piola” di Novara. Lo fa sapere, in una nota la Lega dilettanti. L’incontro, inizialmente fissato per sabato 19 maggio alle ore 15.00 a La Spezia, è stato spostato a domenica – scrive la Lnd – su richiesta di Brescia e Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport a partire dalle 20.30. In caso di parità al termine dei 90′ si effettueranno i tempi supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincitrice dello Scudetto.