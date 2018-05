(ANSA) – OSIMO (ANCONA), 16 MAG – Giacomo e Tommaso, i figli dello sfortunato Michele Scarponi, giocano con il cellulare sul traguardo di Osimo, a una decina di chilometri da Filottrano e dal luogo dove il loro papà venne investito, perdendo la vita, quel maledetto 22 aprile 2017. Scarponi stava preparando il Giro d’Italia, era pronto a prendere il posto dell’infortunato Fabio Aru, in qualità di capitano dell’Astana. Non salì mai più sulla bici, non rivide mai più i gemellini di 5 anni, che aveva avuto dalla moglie Anna Tommasi, né il fratello Marco. Oggi i familiari di Scarponi erano sul traguardo a Osimo, dove si è conclusa l’11/a tappa, vinta dalla maglia rosa Simon Yates. Anna, con i piccoli Giacomo e Tommaso, erano già stati ospiti del Giro d’Italia nelle tappe israeliane, a inizio mese. “Vedo la felicità negli occhi dei bambini, ma io continuo a cercare la maglia di Michele nel cuore del gruppo”,le parole della vedova. Oggi la corsa ha celebrato il vincitore (a tavolino, per la squalifica di Contador) del Giro 2011