(ANSA) – TORINO, 16 MAG – “Il ritiro? Sono Buffon e voglio esserlo fino all’ultimo”. Parla così Gianluigi Buffon nell’intervista rilasciata un paio di mesi fa, ma resa nota soltanto oggi, a The Player’s Tribune. “Sarei disonesto se dicessi che non ho paura del ritiro, anche se in fondo sono calmo e mi sento in pace. Quando smetterò troverò un modo per non annoiarmi e tenermi impegnato”, dice in video a Gerard Piquè capitan Buffon, che domani mattina svelerà in conferenza stampa il suo futuro. “Nessuna sorpresa, alla mia età devi valutare la situazione di mese in mese, una settimana alla volta – sostiene il numero uno -. Per un atleta che ha sempre giocato al top è importante fare il proprio meglio, lottare per essere il migliore, per rimanere al vertice”. Evitando quindi le “brutte figure solo per una questione di orgoglio. Quando non sarò più fisicamente al top, me ne andrò…”.