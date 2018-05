Bony Simonovis critica llamado a no votar

Bony Simonovis, abogada y especialista en temas penales, indicó que, ante lo que calificó como “falta de propuestas” de algunos sectores de la oposición, votar en las elecciones presidenciales sería la única forma de protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Criticó la decisión de no participar de buena parte de la oposición recordó lo sucedido en las elecciones parlamentarias de 2005.

43 ONG piden suspensión de presidenciales

En un documento firmado por 43 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se afirma que las elecciones presidenciales del 20 de mayo no son “libres ni creíbles”. En este sentido, exigieron la suspensión de los comicios y que sean reprogramados para el último trimestre del año. Denunciaron obstáculos para la libre asociación política, así como actos de ventajismo.

Todd Robinson no mantiene comunicación con candidatos

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, aseguró que no ha hecho contacto con ninguno de los candidatos a las elecciones presidenciales. Reiteró que Estados Unidos no considera democráticos estos comicios, lamentó que no sean elecciones “transparentes y abiertas” y afirmó que los venezolanos merecen unas elecciones en competencia abierta.

Richard Blanco denuncia situación irregular en el Sebin

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Richard Blanco, solicitó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) información acerca de presuntos hechos irregulares en las instalaciones de El Helicoide. Indicó que habría presos políticos heridos y que funcionarios habrían arrojado bombas lacrimógenas a los familiares de los reclusos.

AN enviará informes de agricultura a la FAO

La Asamblea Nacional (AN) enviará informes sobre el estado del sector agroalimentario en Venezuela al Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). El diputado de Acción Democrática (AD), Luis Silva, indicó que el objetivo es lograr el apoyo de estos organismos internacionales para la “reconstrucción” de la agricultura venezolana.

Canasta Alimentaria superó los 100 millones de bolívares

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas) informó el precio de la Canasta Alimentaria Familiar del mes de abril que ya alcanzó Bs.100.174.980 bolívares. Con respecto al mes de marzo, la canasta aumentó en 92,5%, registrando el mayor aumento en frutas y hortalizas que fue de 178,1%.

Banco del Tesoro reserva cajeros para pensionados

Durante la jornada de cobro de pensión entre el miércoles 16 y el jueves 17 de mayo, el Banco del Tesoro activó en 14 de sus oficinas en el país un cajero automático exclusivo para el cobro de pensiones, para que los beneficiarios puedan recibir su ingreso mensual en efectivo n una única transacción. Según datos del banco, esta medida reduce hasta tres veces el tiempo de espera de los adultos mayores.