(ANSA) – MILANO, 17 MAG – Sabato prossimo aprirà al pubblico al Castello sforzesco di Milano la mostra fotografica ‘Io ero, sono sarò’, che in cinquanta scatti racconta la lotta al tumore al seno. Ad essere ritratti sono 49 donne e un uomo operati di tumore alla mammella, avvolti solo da un velo bianco trasparente che permette di (s)velare le cicatrici visibili e anche quelle nascoste. Il titolo della mostra, curata da Silvia Amodio e Luca Perreca e promossa da Coop Lombardia, è un messaggio di speranza, e si riferisce a prima, durante e dopo la malattia, con immagini che vogliono celebrare la vita. La mostra è accompagnata da un catalogo, la storia dei protagonisti interventi scientifici e istituzionali e una prefazione del fotografo Giovanni Gastel. Secondo gli ultimi dati dell’AIRTUM -Associazione italiana registri tumori – nel 2017 si sono ammalati di tumore alla mammella 50.000 donne e 500 uomini. La casistica è varia per età e racconti anche fra i protagonisti delle fotografie realizzate da Amodio: quello di chi ha scoperto per caso la malattia tre giorni prima del matrimonio o di chi si è accorta che c’è qualcosa che non va perché il figlio lattante aveva smesso improvvisamente di attaccarsi a uno dei seni. “Ho provato che cosa significhi ‘sentirsi crollare il mondo addosso’ – ha raccontato Annalisa, di 56 anni -. Ogni tre mesi i controlli mi portano a fare i conti con la realtà, ma sono pronta ad affrontarli con la consapevolezza che potrò sempre rialzarmi e guardare a oriente, per vedere il sole dietro le nuvole”.(ANSA).