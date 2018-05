(ANSA) – TORINO, 17 MAG – “Mi sono arrivate proposte stimolanti sia in campo sia fuori e la più stimolante me l’ha fatta Andrea Agnelli”. Così Gigi Buffon sul suo futuro. “Lascio passare questi tre giorni – spiega – poi prenderò la decisione definitiva, in piena serenità, che alla fine sarà di seguire quello che urla la mia indole e la mia natura”. “Per me l’essenza della vita – aggiunge – è trovare una sfida e battersi per questa sfida”.