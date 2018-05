(ANSA) – ROMA, 17 MAG – “Non mettiamo in dubbio l’unione monetaria. L’Italia per noi deve avere credibilità in Europa. I precedenti governi non hanno fatto valere l’importanza strategica dell’Italia in Europa, specie sul fenomeno migratorio”. Così Danilo Toninelli (M5S), capogruppo al Senato, ai microfoni di ‘Gioco a Premier’, programma di Rai Radio1. “Se mettiamo in sicurezza il paese, – aggiunge – per esempio con i tagli agli sprechi e miglioriamo l’efficienza della Pubblica amministrazione, avremo anche molta più credibilità in Europa. Sullo spread il parlamentare ha sottolineato: “A noi interessano i cittadini e non lo spread. Il governo non si è ancora insediato e già subiamo degli attacchi. Non è coerente quella speculazione sullo spread”.