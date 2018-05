(ANSA) – SOFIA, 17 MAG – “Se otterremo l’esenzione completa dai dazi” annunciati dall’amministrazione Trump, “siamo pronti a impegnarci in negoziati con gli Stati Uniti per approfondire la nostra cooperazione su energia e gas, oltre a nuove relazioni commerciali”. Lo dice il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a Sofia al termine del vertice tra l’Ue e i Paesi dei Balcani occidentali. “Siamo pronti a discutere la riforma del WTO con gli Usa, a condizione che le esenzioni per l’Ue siano permanenti. Non negozieremo con la spada di Damocle che pende sopra la nostra testa, è una questione di dignità”, ha concluso.