Oggi, alle 20:30, ospita il Corinthians (all’andata finí 2-0 per i brasiliani) in una gara che potrebbe dare la svolta non solo al girone, ma anche alla stagione del Lara . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.