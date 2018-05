ROMA. – Il grande concorso per creare il logo dell’Italia all’Expo 2020 di Dubai è stato lanciato su scala nazionale, aperto agli studenti di ogni ordine e grado, alle scuole di design, alle università e ai professionisti. Il concorso, che si concluderà il 15 Giugno, prevede premi in denaro per i vincitori di questa competizione di creatività, scelti da una speciale commissione di valutazione formata da personalità del mondo della grafica e del design.

Il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai ha lanciato sul sito anche le richieste di manifestazione di interesse per diverse attività di supporto allo sviluppo del progetto del Padiglione nazionale per la prossima Esposizione Universale, la prima organizzata nel mondo arabo che dal 20 Ottobre 2020 al 10 Aprile 2021 sarà visitata da oltre 25 milioni di persone e vedrà la partecipazione di oltre 160 paesi.

Prosegue, infine, la selezione del personale che formerà il nucleo iniziale della “squadra” del Commissariato.