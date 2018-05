(ANSA) – BOLOGNA, 17 MAG – Dopo il ritorno di Julio Velasco sulla panchina gialloblù, il Modena Volley cala un altro asso: Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore della squadra emiliana. L’opposto – punto di forza della nazionale italiana e protagonista del ‘Triplete’ conquistato da Perugia nella stagione appena conclusa – ha firmato un contratto triennale e, si legge in una nota del club modenese, ha scelto il numero 9 che lo accompagna dall’inizio della sua carriera. Lo ‘Zar’, come è soprannominato vanta nel proprio palmares un argento olimpico a Rio 2016, un bronzo a Londra 2012, 2 argenti e un bronzo europei, 1 argento in Coppa del Mondo 2015, 2 campionati italiani, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe. La presentazione ai media di Zaytsev è in programma sabato prossimo al Collegio San Carlo di Modena alle 14 e poi alle 15 l’incontro con i tifosi presso il Temporary Store in Piazza Matteotti.